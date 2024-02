Euro2032, Gennaro Acampora: “Napoli si farà trovare pronta”

CalcioWeb

Gennaro Acampora, capogruppo Pd al Comune di Napoli, ha affrontato l’argomento degli impianti in riferimento agli Europei del 2032. “Ospitare i Campionati Europei del 2032 è una grandissima opportunità per la Città, per la quale abbiamo lavorato con serietà e costanza. È una grande occasione di ulteriore rilancio, dopo il riconoscimento di Capitale Europea dello Sport 2026”, sono le dichiarazioni di Acampora attraverso una nota.

“Condivido le parole del ministro Abodi sulla necessità di sviluppare un fondo di investimento privato che sostenga gli interventi di riqualificazione e ammodernamenti che andranno certamente fatti nello Stadio Maradona. Ci sarà molto da lavorare nelle prossime settimane, ma Napoli si farà senza dubbio trovare pronta per un appuntamento così importante e prestigioso come Euro 2032”, conclude il consigliere.