Chi è Francesco Calzona, il successore di Mazzarri al Napoli: al suo fianco Hamsik

CalcioWeb

E’ arrivata agli sgoccioli l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Dopo una serata di riflessione, il presidente De Laurentiis ha deciso per il nuovo ribaltone in panchina. Il cambio di allenatore non ha portato i frutti sperati, anzi la situazione con l’ex Reggina è addirittura peggiorata: la squadra gioca male ed i risultati non sono all’altezza.

Uno dei punti più bassi è stato raggiunto proprio contro il Genoa e il 9ª posto non è accettabile per una squadra campione d’Italia. In 24 partite la squadra ha collezionato appena 36 punti e ha vinto solo 10 volte. Il distacco dalla zona Champions è di 9 punti e le speranze di rimonta sono sempre più ridotte al lumicino.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina a Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia ed ex collaboratore di Maurizio Sarri (è amico con l’attuale tecnico della Lazio) e Luciano Spalletti.

Chi è Francesco Calzona

Francesco Calzona è un allenatore di calcio classe 1968. Ex calciatore nel ruolo di centrocampista, nel corso della carriera ha indossato principalmente la maglia dell’Arezzo. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore nel ruolo di vice sulle panchine di Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Cagliari. Il 30 agosto 2022 viene nominato commissario tecnico della Slovacchia. Adesso il Napoli nell’esperienza più importante della carriera. Al suo fianco Marek Hamsik.