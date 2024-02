La rimonta, il futuro e Inter-Juve, Pioli svela: “tifo per…”

CalcioWeb

Il Milan ha trionfato in rimonta nell’anticipo della 23ª giornata di Serie A di questo pomeriggio. Una partita faticosa contro il Frosinone, che ha messo in difficoltà i rossoneri, che hanno poi trionfato 3-2, grazie ad un ottimo Jovic.

Soddisfatto, Stefano Pioli ha così commentato la vittoria di oggi: “abbiamo giocato una gran partita, sono felice di ciò che abbiamo mostrato”.

Il tecnico rossonero ha parlato anche del futuro e delle voci degli utlimi giorni: “non è un problema, l’importante è essere concentrati sul presente. È questo che ci prepara per il futuro. Queste cose non mi toccano, ripeto. C’è un club che a fine anno valuta il lavoro. Al Milan sto benissimo, l’ho detto fin dal primo giorno. Poi si vedrà“.

Mentre sul big match di domani tra Inter Juve ha affermato: “se tiferò per il pari? Sì dai, visto che abbiamo vinto. Sarà una grande partita. Parliamo di due squadre che stanno dominando. Giocano un calcio simile, credo sarà difficile per entrambe. Vediamo come andrà“.