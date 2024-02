Roma, con De Rossi è un’altra musica: 0-3 al Frosinone | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Roma torna al successo e si conferma una delle squadre più in forma delle ultime partite. L’arrivo di Daniele De Rossi in panchina continua a portare frutti importanti. La gara della 25ª giornata del campionato di Serie A contro il Frosinone non è stata mai in discussione e il risultato finale lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

Il Frosinone si schiera con Soule e Kaio Jorge, gli ospiti rispondono Azmoun, El Shaarawy e Lukaku. Il match si sblocca con un calciatore a sorpresa: Huijsen parte da centrocampo e batte il portiere Turati.

Nel secondo tempo i giallorossi scappano con Azmoun e un calcio di rigore trasformato da Paredes. La Roma si porta a 41 punti, a -4 dalla zona Champions occupata dall’Atalanta.

La classifica

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 45

Bologna 45

Roma 41

Fiorentina 38

Lazio 37

Napoli 36

Torino 36

Monza 30

Genoa 30

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 22

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 18

Salernitana 13