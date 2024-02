Dramma nel calcio: un fulmine uccide un calciatore durante la partita | VIDEO

CalcioWeb

Dramma nel mondo del calcio, in Indonesia. Durante una partita di calcio nella città di Bandung, un calciatore è stato colpito da un fulmine ed è morto folgorato. La gara si stava giocando in condizioni meteo proibitive e una delle saette è stata fatale per uno dei calciatori in campo.

Il video, pubblicato sui social, ha sconvolto il mondo del calcio ed i compagni di squadra sono ancora sotto shock. Il calciatore è stato soccorso da un’ambulanza, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi: aveva ustioni sul corpo e le cure mediche non sono bastate per salvargli la vita.