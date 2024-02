Atalanta inarrestabile: vince contro il Genoa e scappa per la Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Atalanta non sbaglia un colpo e continua a confermarsi una grandissima candidata per la qualificazione alla prossima Champions League. Colpo grosso della squadra di Gasperini sull’insidioso campo del Genoa e la classifica per i nerazzurri è sempre più interessante.

La partita si sblocca dopo 22 minuti con un gol pazzesco di De Ketelaere. Il belga continua a confermarsi in grandissima forma. Al 51′ Malinovskyi trova il pareggio e fa esplodere il pubblico di casa. Passano 4 minuti e Koopmeiners sigla l’1-2. Al 76′ gol annullato a Scalvini, poi un’occasione per il Genoa. A tempo quasi scaduto i gol di Zappacosta e El Bilal Toure per il definitivo 1-4.

La classifica

Inter 60

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 42

Bologna 39

Roma 38

Fiorentina 37

Lazio 37

Napoli 35

Torino 33

Monza 30

Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo 20

Udinese 19

Verona 19

Cagliari 18

Salernitana 13