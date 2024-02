Geolier: “il coro era contro la Juventus e non contro Angelina” | VIDEO

CalcioWeb

Geolier è stato uno dei protagonisti dell’edizione di Sanremo 2024 e il secondo posto alle spalle di Angelina Mango ha scatenato motivi di discussione. Il rapper napoletano ha dominato al televoto, ma si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio. Al ritorno a casa è stato accolto con il delirio dei fan ed un coro non è passato inosservato.

Proprio il cantante ha deciso di mettere le cose in chiaro dopo le ultime polemiche: “sono grato di aver ricevuto l’affetto dalla mia gente. Sta circolando una cosa bruttissima, dei video dove io festeggio saltellando al coro ‘chi non salta, Mango è’. Non è vero, il coro diceva ‘chi non salta è juventino’, e io non lo sono, sono napoletano. Non esiste tutto questo odio”.

“La musica è unione, non è divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana. Togliete l’odio che non c’è, basta commentare sotto i post. Il vincitore merita sempre e in questo caso la vincitrice ha vinto e se lo è meritato”, ha concluso Geolier.