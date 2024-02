CalcioWeb

Una tragedia ha sconvolto la Spagna: è salito a 6 il bilancio dei morti del tragico rogo delle due torri a Valencia. Almeno 14 persone risultano disperse secondo quanto riferito dai servizi di Emergenza ripresi da Efe. Quattro dei cinque corpi sono di un’unica famiglia: una coppia giovane con i figli di 3 anni e 2 settimane, secondo quanto confermato dalla polizia municipale, citata da El Pais.

“La priorità è ora la ricerca delle vittime e senza dubbio cercare di salvaguardare la sicurezza dei servitori pubblici” impegnati nei servizi di emergenza. Sono le parole del premier spagnolo, Pedro Sanchez. “A nome del governo di Spagna e dell’insieme della società spagnola voglio esprimere la solidarietà, l’empatia e l’affetto ai familiari delle vittime di questo terribile incendio”, ha detto Sanchez.

Incendio in Spagna, rinviate due partite

Posticipate anche due partite del campionato spagnolo, come confermato direttamente in un comunicato ufficiale. “LALIGA, dopo aver ricevuto la decisione del Giudice di Competizione Professionale della RFEF, annuncia il rinvio delle partite tra Granada CF e Valencia CF previste per domani, 24 febbraio, alle ore 14:00 e della partita tra Levante UD e FC Andorra prevista per lo stesso giorno alle 21:00.

La richiesta di rinvio avanzata da Valencia CF e Levante UD, con il consenso delle squadre interessate, Granada CF e FC Andorra, è stata accolta a causa del drammatico incendio scoppiato ieri a Valencia, che ha provocato la perdita di vite umane.

Questa sospensione si aggiunge al minuto di silenzio, in segno di rispetto nel lutto, che sarà osservato in tutte le altre partite di LALIGA EASPORTS e LALIGA HYPERMOTION questo fine settimana, come precedentemente annunciato. Le nuove date e gli orari di inizio delle partite saranno forniti da LALIGA a tempo debito”.