Inter-Atalanta, il retroscena sul gol di Dimarco: così Inzaghi aveva previsto tutto

L’Inter continua la sua marcia vincente e inarrestabile. I nerazzurri, nella sfida di recupero della 21ª Giornata, quella posticipata a causa degli impegni di Supercoppa, hanno travolto l’Atalanta con un netto 4-0. Una vittoria senza appello che certifica come i ragazzi di Simone Inzaghi siano lanciatissimi verso lo Scudetto.

A proposito di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro meriterebbe il rinnovo a vita, non solo per i risultati, ma anche per delle vere e proprie ‘abilità divinatorie’ che avrebbe sviluppato. Sul gol di Dimarco c’è un retroscena a dir poco sorprendente.

Il retroscena: Dimarco e il gol previsto da Inzaghi

Dimarco ha raccontato tutto ai microfoni di Dazn nel post partita: “il mister mi ha detto di partire così laterale. Non so come, ma la palla mi è arrivata lì. Ero lì perché pensavo che Lautaro sbagliasse? No, assolutamente, ho sempre fiducia nei miei compagni. Ma il mister quando parla succede sempre qualcosa, quindi l’ho voluto ascoltare“. L’esterno nerazzurro, festeggiando la rete, si è rivolto verso Inzaghi urlando: “questo è tuo!”.

Le parole di Simone Inzaghi sul gol di Dimarco

Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di DAZN, ha commentato così quanto accaduto: “Mentre si aspettava il VAR, ho parlato con Dimarco e gli ho detto di andare sulla respinta e di stare un po’ più largo perché vicino all’area avevamo altri giocatori e di dirlo pure a Dumfries dall’altro lato. Su quelle traiettorie i due quinti ci servivano lì. La palla poi è capitata lì, ma è stato bravissimo Federico a non entrare prima e andare col tempismo giusto, a fare un gol che in quel momento avrebbe chiuso la partita. È stato importantissimo e bravissimo“.