Inter-Atletico, recupero lampo di Alvaro Morata dopo l’infortunio

Arrivano buone notizie per il Cholo Simeone in vista della partita degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Secondo le ultime notizie Alvaro Morata ha recuperato dall’infortunio riportato una decina di giorni fa in campionato contro il Siviglia, quando era uscito dal campo in lacrime.

Lo spagnolo è a disposizione dell’allenatore per la partita di domani a San Siro contro l’Inter. Il nome dell’ex Juventus figura nella lista dei convocati stilata dall’allenatore argentino. Torna a disposizione anche il difensore Gabriel Paulista.