Inter, infortunio Calhanoglu: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Tifosi dell’Inter in ansia per l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è fermato nella rifinitura della sfida contro il Lecce per un problema fisico. L’Inter non ha risentito della sua assenza in campo, visto il successo per 0-4, ma il regista turco si è dimostrato una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi e una sua assenza futura potrebbe risultare pesante, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Infortunio Calhanoglu: entità e tempi di recupero

“Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra“. Il comunicato emesso dall’Inter fa tirare un sospiro di sollievo. Le condizioni del calciatore saranno valutate nei prossimi giorni. Calhanoglu salterà sicuramente le gare contro Atalanta e Genoa per puntare a tornare contro l’Atletico Madrid, gara per la quale il suo rientro non verrà comunque forzato.