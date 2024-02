Inter, Inzaghi non si fida dell’Atletico: “sarà una partita complicata”

CalcioWeb

L’Inter si prepara per la partita degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid con il chiaro obiettivo di confermare il momento eccezionale di forma. “Vorremmo rifare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, ma anche altre squadre vogliono la finale. Domani sarà complicata ma ce la giocheremo alla grande. Ci sarà una grandissima atmosfera”. Sono le dichiarazioni della vigilia di Simone Inzaghi, in conferenza stampa. “È una squadra che palleggia molto di più rispetto agli anni precedenti, hanno giocatori di ottima qualità”.

Sul confronto con Simeone: “sarà un piacere ritrovarlo, è stato un grandissimo compagno di squadra, abbiamo vinto insieme a Roma quando giocavamo nella Lazio, lui poi ha chiuso la carriera con l’Atletico ma siamo sempre rimasti in contatto, non ci siamo mai persi di vista, già in campo si capiva che sarebbe diventato un grandissimo allenatore”.

“E’ a Madrid dal 2011, ha vinto tanti trofei e al di là dell’impronta che dà alle sue squadre, quest’anno è un piacere vedere giocare l’Atletico che fa un ottimo calcio”, conclude Inzaghi.