Inter-Juventus, le squadre a confronto: vittoria nerazzurra 6-3

E’ in corso la 23ª giornata del campionato di Serie A e tutte le attese sono per lo scontro scudetto tra Inter e Juventus. I nerazzurri guidano la classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri e sono reduci dal blitz sul difficile campo della Fiorentina. Passo falso, invece, dei bianconeri contro l’Empoli. La stagione è ancora lunga ma la partita di San Siro potrebbe indirizzare la stagione, soprattutto in caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi. La partita si preannuncia equilibrata e anche i valori in campo sono bilanciati con una preferenza per i nerazzurri.

Inter-Juventus, le squadre a confronto

SOMMER-SZCZESNY – Vittoria per il portiere bianconero, attualmente uno dei migliori in circolazione. Sommer è un buon portiere, ma inferiore allo juventino.

PAVARD-GATTI – Una leggera preferenza per l’interista. Lo juventino è stato protagonista di una buona stagione, ma l’ex Bayern Monaco è in grado di garantire soluzioni qualitativamente importanti.

ACERBI-BREMER – L’ex Reggina è una sicurezza ed un punto di riferimento per Simone Inzaghi. L’ex Torino, però, è uno dei migliori in circolazione e probabilmente il migliore in Serie A.

BASTONI-DANILO – Bastoni è il futuro, Danilo il presente. Il brasiliano è un leader difensivo e anche nello spogliatoio è un valore aggiunto.

DARMIAN-CAMBIASO – Pareggio. Di fronte due calciatori preziosi ed imprevedibili sulla fascia, in grado di garantire corsa, cross e un lavoro prezioso anche in fase difensiva.

BARELLA-MCKENNIE – Stagione sorprendente dello statunitense, ma con il centrocampista italiano non c’è partita. Barella è nettamente superiore sotto l’aspetto tecnico, tattico e della personalità.

CALHANOGLU-LOCATELLI – Il turco è uno dei registi più forti al mondo ed è l’uomo chiave del centrocampo dell’Inter. Il duello con Locatelli dovrebbe concludersi a favore dell’interista, forte anche dei calci piazzati.

MKHITARYAN-RABIOT – Un pareggio. Di fronte due calciatori forti in grado di garantire fisicità ed inserimenti. Il francese è più forte, l’armeno ha raggiunto un livello di consapevolezza altissimo.

DIMARCO-KOSTIC – Vince l’interista. L’ex Parma è devastante sulla fascia con assist, cross e gol. Il serbo è un buon giocare ma non è nemmeno sempre un titolare.

THURAM-YILDIZ – Il turco è un calciatore di belle speranze, l’ex Borussia M’gladbach è uno degli attaccanti più decisivi. Le preferenze sono per il calciatore nerazzurro.

LAUTARO-VLAHOVIC – Probabilmente la decisione più difficile. Il serbo è in grande spolvero e si è sbloccato sotto l’aspetto realizzativo. L’argentino è il capocannoniere in Serie A ed uno dei più forti al mondo. Voto a favore del ‘Toro’.

La formazione ideale

Szczesny Pavard Bremer Danilo Darmian/Cambiaso Barella Calhanoglu Mkhitaryan/Rabiot Dimarco Thuram Lautaro