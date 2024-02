Inter, rifinanziamento del prestito con Oaktree: cambiano scadenza e interessi, la situazione

CalcioWeb

L’Inter gioca in parallelo su due campi. Se sul rettangolo verde i risultati sono strepitosi, con il primo posto in campionato che sembra ormai in ghiaccio e la possibilità di concentrarsi sulla Champions League (ieri il primo mattoncino con l’1-0 sull’Atletico Madrid), in campo economico la situazione non sembra andare altrettanto bene.

L’Inter lavora a un nuovo accordo con Oaktree

Parliamo del rifinanziamento del prestito che accompagna la fine della stagione dei nerazzurri. Una cifra che supera i 350 milioni (275 di parte fissa più gli interessi) prestati nel 2021 dal fondo americano Oaktree che ha ricevuto in pegno le azioni del club. Il 20 maggio è la data di scadenza. Le trattative per il rinnovo del prestito con il fondo sono in fase avanzata, lo ha confermato l’agenzia Reuters in una nota. Zhang lavora in contatto con i due advisor, Goldman Sachs e Raine Group.

Un nuovo accordo con Oaktree sembra lo scenario più probabile: va cambiata la data di scadenza, probabilmente più corta rispetto ai tre anni precedenti, così come il tasso di interesse che dal 12% attuale aumenterà (15%?). Se le discussioni non dovessero andare in porto, sguardo agli USA: un paio di fondi hanno mostrato interesse.