Inter, defezione dai convocati: il portiere Sommer out contro il Lecce

Entusiasmo alle stelle in casa Inter dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid e il rendimento eccezionale in campionato. La squadra si prepara per la partita di Serie A contro il Lecce, una squadra alla ricerca di punti per la salvezza.

Brutte notizie sul fronte convocati per Simone Inzaghi. Il portiere Sommer ha accusato un attacco influenzale nei giorni scorsi e non è ancora in grado di scendere in campo. L’estremo difensore non partirà per Lecce. Spazio ad Audero dal primo minuto.