Inter, è fatta per Taremi: martedì in Italia per le visite mediche

L’Inter è la squadra più forte del campionato di Serie A e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il dirigente Beppe Marotta continua a confermarsi uno dei migliori in circolazione ed è in contatto per anticipare i tempi in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno accusato qualche problema in attacco, soprattutto dal punto di vista numerico.

Lautaro Martinez e Thuram formano una coppia eccezionale, poi tanti punti interrogativi. In particolar modo Arnautovic e Sanchez continuano a dimostrarsi troppo altalenanti anche sotto l’aspetto fisico.

Inter, arriva Taremi

La notizia era nell’aria da tempo, adesso è arrivata la conferma: Mehdi Taremi sarà presto un attaccante dell’Inter. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il club nerazzurro ha fissato le visite mediche per l’attaccante del Porto: si svolgeranno martedì. L’accordo tra le parti è totale per un biennale da tre milioni netti a stagione, più opzione per la terza stagione. L’iraniano sarà a disposizione di Simone Inzaghi dalla prossima stagione.