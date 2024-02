Aquaman tifa Palermo: dove nasce l’amore di Jason Momoa per i colori rosanero

CalcioWeb

Per una volta ha messo da parte armatura e tridente, i classici panni di Aquaman, per vestire una divisa speciale. Jason Momoa ha sorpreso tutti i suoi fan, soprattutto quelli italiani, mostrandosi sui social con la maglia del Palermo. L’attore hollywoodiano, famoso per interpretare il ruolo del supereroe DC, ma visto anche nel Trono di Spade e in Fast and Furious, ha raccontato da dove nasce la sua passione per i rosanero.

Jason Momoa e la maglia del Palermo: da dove nasce questa passione

Tutto è nato dall’amicizia che Jason Momoa ha con il collega Vincenzo Amato, impegnato in questo periodo in alcuni progetti americani. Durante una chiacchierata, i due hanno parlato del Palermo e Momoa ne è rimasto affascinato al punto da volere una sua maglia personalizzata con il numero 6. La società siciliana ha fatto il resto.

Intervistato da “La Repubblica”, Jason Momoa ha parlato del suo amore per l’Italia: “potrei girare una dannata, intera stagione di On the Roam sugli artisti italiani! Siete gli inventori dell’artigianato. Se solo potessi passare tutto il tempo seduto accanto a un calzolaio, in bottega. Sarebbe un onore anche scovare borghi sperduti e rubare con gli occhi le specialità della casa, soprattutto la pasta fatta a mano. Poi ho un debole per l’abbigliamento: se penso agli abiti Valentino, non esco più dal guardaroba. Julian Schnabel? Lo aggiungo alla lista degli artisti generosi che ho incontrato. Tra un ciak e l’altro in Sicilia e a Venezia, mi ha insegnato nuove tecniche di pittura e di regia. Non a caso, On the Roam è co-diretto e prodotto da me. Maglia del Palermo? Non vedete quanto gesticolo?! Sono diventato un siciliano vero!“.