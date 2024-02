Meglio tardi che mai: la Juventus prepara il tridente contro il Frosinone

CalcioWeb

Due punti in quattro partite non sono un bottino all’altezza di una squadra come quella della Juventus. I pareggi contro Empoli e Verona e le sconfitte contro Inter e Udinese hanno fatto scattare un campanello d’allarme in casa bianconera. La squadra di Massimiliano Allegri ha fatto emergere evidenti lacune sotto l’aspetto tattico e in particolar modo le prestazioni contro Empoli e Udinese sono state pessime.

La situazione di classifica non è più così entusiasmante: le speranze di scudetto sono sempre più ridotte e anche il secondo posto è a rischio. Il distacco dal quinto posto si è dimezzato nelle ultime giornate e squadre come Bologna e Roma sono in grandissima forma.

Juventus, finalmente il tridente

La Juventus ha raccolto molto nella prima parte di stagione ed i punti conquistati sono stati il frutto di una buona condizione fisica, delle qualità della rosa e dell’assenza dalle competizioni europee. Nelle ultime partite la forma dei calciatori è peggiorata e sono emersi tutti i limiti tattici della squadra.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Juventus potrebbe passare presto al 4-3-3. E’ la mossa studiata da Massimiliano Allegri con l’obiettivo di portare imprevedibilità all’attacco e regalare maggiori soluzioni all’attaccante Vlahovic. Il tridente potrebbe essere completato da Yildiz e Chiesa. Finalmente!

Probabile anche l’inserimento di Alcaraz, colpo del mercato invernale e troppo velocemente messo da parte dall’allenatore bianconero.