Juventus, zondacrypto diventa sponsor e official crypto exchange: di cosa si tratta

Zondacrypto è una delle piattaforme di scambio di criptovalute più grandi e si è avvicinato anche al mondo del calcio. E’ infatti diventato lo sponsor ufficiale di Juventus Football Club. Si tratta di uno dei più grandi mercati regolamentati di scambio di criptovalute in Europa, nato in Polonia e sul mercato dal 2014 – autorizzato a operare in Italia, Lituania, Slovacchia, Estonia e Canada. Partito inizialmente come luogo di scambio per i bitcoin, si è successivamente trasformato in una piattaforma comprendente decine di criptovalute che può contare su 1.2 milioni di utenti attivi.

“Un nuovo sponsor entra a far parte della famiglia bianconera: zondacrypto, che troverà spazio sulla manica delle divise da gioco della prima squadra maschile della Juventus”; si legge sul sito ufficiale del club bianconero. “Una partnership che va incontro alle esigenze di entrambe le società”, come spiega Francesco Calvo – Managing Director Revenue & Football Development di Juventus.

«Siamo felici di accogliere zondacrypto come nostro Official Crypto Exchange partner. La nostra collaborazione mira a supportare la loro espansione internazionale, sfruttando la forza e l’entusiasmo della nostra vasta fan base. zondacrypto si distingue come un’azienda all’avanguardia nel settore delle criptovalute. Per la Juventus, è di fondamentale importanza collaborare con una realtà moderna, innovatrice e professionale. Con questa partnership dinamica e di successo nel mondo delle criptovalute guardiamo al futuro con entusiasmo»”.

La stessa soddisfazione mostrata da Przemysław Kral, CEO di zondacrypto: “siamo orgogliosi che la Juventus ci abbia scelto come exchange ufficiale di criptovalute, il che apre nuove opportunità sia per il club che per noi”.