Jurgen Klopp continua a trascinare il Liverpool e la squadra è in corsa per obiettivi importanti, soprattutto in Premier League. Il tecnico ha confermato l’addio ai Reds al termine della stagione e l’annuncio ha alimentato le voci sul mercato delle panchine.

“Jurgen Klopp non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno, dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà”. Sono le dichiarazioni a Sky Sport Deutschland, dell’agente del tecnico del Liverpool, Mark Kosicke.

L’agente del tecnico ha messo le cose in chiaro dopo le ultime voci di accostamento alla panchina del Bayern Monaco dopo la notizia ufficiale della separazione con Tuchel dalla prossima stagione.