L’Atalanta mette il turbo! Quinta vittoria consecutiva: Sassuolo ko 3-0

L’Atalanta non si ferma più! La squadra bergamasca, allenata da Gasperini, conquista la quinta vittoria consecutiva, consolidando il quarto posto in classifica. L’Atalanta ha battuto oggi il Sassuolo nel match valido per l’anticipo del sabato sera della 25ª giornata di Serie A. Pasalic sblocca il match al 22′, mentre poi Carnesecchi fa il doppio miracolo, parando a Pinamonti un calcio di rigore per ben due volte (il primo è stato fatto ripetere).

Al rientro in campo dopo l’intervallo Koopmeiners sigla il gol del raddoppio, mentre al 75′ è Bakker a chiudere definitivamente i giochi, con la rete del 3-0. Pesante ko per il Sassuolo in lotta per la salvezza.