Il messaggio ambiguo di Lele Adani: “vado in Questura, mi consegno” | VIDEO

Lele Adani, ex calciatore e attualmente commentatore e opinionista delle partite di calcio, continua a scatenare motivi di discussione con episodi sopra le righe. “Sono davanti alla Questura, mi consegno alla giustizia”, è il messaggio ambiguo riportato in una Storia pubblicata sul profilo Instagram.

L’ex calciatore apre il video con una comunicazione dopo essersi sfilato il casco in sella allo scooter. “Buongiorno, non è facile per me. Sono davanti alla Questura, mi consegnerò alla giustizia. Il motivo dovevo spiegarlo anche attraverso questo videomessaggio”.

“Vi devo chiedere scusa perché in questi mesi ho cercato di estorcervi il concetto di servilismo. Estorcervi il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva così libera, aperta, sensibile spiritualmente è la cosa più grave che potessi fare. E’ giusto rimettersi nelle mani della giustizia. Se non avrete più notizie di me tra qualche settimana, sapete il perché. Non potevo fare altrimenti, dovevo dirvelo di persona. Vi devo chiedere scusa, ne pagherò le conseguenze”.

Il calciatore ha fatto discutere per due episodi in particolare: la rottura con l’ex amico Vieri e la Bobo tv e principalmente le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus.