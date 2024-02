Lutto al Real Madrid: è morto l’ex portiere Miguel Angel, stroncato dalla Sla

CalcioWeb

Giornata triste per il calcio spagnolo: è morto Miguel Angel Gonzalez, leggendario portiere del Real Madrid, stroncato dalla Sla all’età di 76 anni. L’annuncio è arrivato direttamente dal club spagnolo con un messaggio ufficiale.

“Il Real Madrid CF, il presidente del club e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Miguel Ángel González, uno dei più grandi portieri della nostra storia, una leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo.

Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e la sua vicinanza a sua moglie María del Pilar, a suo figlio Miguel Ángel, ai suoi nipoti Daniela e Mauro, ai suoi parenti, ai suoi compagni di squadra e a tutti i suoi cari”.

Chi era Miguel Angel Gonzalez

Nelle 18 stagioni in cui Miguel Ángel ha vestito la maglia del Real Madrid, dal 1968 al 1986, ha vinto 2 Coppe UEFA, 8 campionati spagnoli, 5 Coppe di Spagna e 1 Coppa di Lega spagnola, oltre a vincere il Trofeo Zamora nella stagione 1975-1976. .

Miguel Ángel ha giocato 18 partite con la Spagna e ha rappresentato il suo paese in due Mondiali: Argentina ’78 e Spagna ’82. Miguel Ángel è stato legato al Real Madrid per quasi tutta la sua vita. Oltre alle sue 18 stagioni da calciatore, ha ricoperto diversi incarichi come delegato della prima squadra, allenatore dei portieri e direttore dell’ex complesso sportivo del Real Madrid.