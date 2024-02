Maldini fa ancora felice Galliani: il Monza vince, Salernitana sull’orlo del baratro

CalcioWeb

Maldini-Galliani, binomio vincente. Due cognomi che hanno fatto la storia del Milan e che si ritrovano al Monza, con il passare degli anni, continuando ancora a regalarsi gioie a vicenda. Il Maldini del 2024 è Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare, l’ultimo della storica dinastia. Fa il trequartista e cerca di consacrarsi nel calcio che conta in prestito dai rossoneri prima all’Empoli e poi al Monza.

La regia è di Adriano Galliani, ad del club brianzolo, che lo ha voluto fortemente in Brianza. La scorsa settimana l’assist per la rete con cui Bondo ha castigato proprio il Milan. Una sorriso ‘a metà’ per entrambi, cuori rossoneri, ma felici per la vittoria del Monza. Questa sera un gol che al 78′ ha ‘stappato’ la gara dell’Arechi di Salerno, festa vera, per altri tre punti che proiettano il Monza verso una parte finale di stagione piuttosto tranquilla.

Il sigillo sul match lo ha messo Pessina, altro calciatore transitato, seppur senza mai giocare, dalle parti di Milanello. Per la Salernitana altro weekend amaro nonostante un buon Ochoa: la salvezza, seppur matematicamente ancora ampiamente alla portata, rischia di diventare un miraggio giornata dopo giornata.

La Classifica di Serie A dopo Salernitana-Monza

Inter 63 Juventus 54 Milan 52 Bologna 48 Atalanta 45 Roma 41 Lazio 40 Fiorentina 38 Napoli 36 Torino 36 Monza 36 Genoa 30 Empoli 25 Lecce 24 Udinese 23 Frosinone 23 Sassuolo 20 Verona 20 Cagliari 19 Salernitana 13