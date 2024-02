Messi-mania in MLS: il costo dei biglietti è alle stelle

CalcioWeb

E’ Messi-mania in MLS. Il tifosi sono sempre più ‘pazzi’ del calciatore argentino ed i prezzi dei biglietti hanno raggiunto cifre altissime. Il prezzo medio di acquisto per la prima partita stagionale della Mls contro Real Salt Lake è di circa 185 dollari per posto, il 585% più costoso rispetto alla prima partita casalinga dell’Inter Miami dell’anno scorso senza ‘La Pulce’ quando i biglietti costavano circa 27 dollari. E’ quanto riferito da TickPick.

I biglietti più economici per la prima partita casalinga di quest’anno costano 95 dollari a partita. I posti costano in media 167 dollari rispetto ai 99 dollari della scorsa stagione.

“I prezzi dovrebbero normalizzarsi man mano che procediamo con il programma”, ha detto Brett Goldberg, co-Ceo di TickPick, alla Cnn. L’arrivo di Messi negli Stati Uniti ha fatto registrare un aumento generale dei prezzi: il costo medio di una partita in questa stagione è di 164 dollari, ovvero il 124% in più rispetto al costo di 73 dollari per posto nel 2023.

Per StubHub le vendite per la Mls sono aumentate di sette volte rispetto allo scorso anno in questo periodo. In particolare, le vendite dell’Inter Miami sono 150 volte superiori rispetto all’inizio della scorsa stagione ed è la squadra della Mls più richiesta. Gli argentini sono il secondo maggior numero di acquirenti dopo i nordamericani. Altissime le richieste anche per l’acquisto della maglietta: Billy Lalor, direttore del merchandising di consumo presso Soccer.com, ha detto alla Cnn che le vendite “sono forti poiché continuiamo a vedere alti livelli di interesse e il nuovo kit sarà tra i nostri articoli più venduti per 2024″.