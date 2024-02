Brehme, la compagna: “è morto improvvisamente, rispettate la nostra privacy”

CalcioWeb

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Andreas Brehme, ex calciatore dell’Inter. Con la maglia nerazzurra ha vinto la Serie A nel 1989 e la Coppa Uefa nel 1991. Ha vinto la Bundesliga con Bayern Monaco e Kaiserslautern. In seguito il ruolo di allenatore, con minor successo, in club tra cui Kaiserslautern e Unterhaching. Il tedesco ha giocato tre Coppe del Mondo, perdendo la finale del 1986 a Città del Messico contro l’Argentina e fu autore del gol della vittoria della Germania nella finale dei Mondiali del 1990.

“È con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner Andreas Brehme è morto improvvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile e di astenervi dal fare domande”. Sono le dichiarazioni alla Dpa della sua compagna Susanne Schaefer.