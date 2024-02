Napoli, buone notizie per Calzona: Osimhen torna a disposizione

CalcioWeb

Buone sensazioni in casa Napoli dopo il pareggio in Champions League contro il Barcellona. La squadra è in campo per preparare la trasferta contro il Cagliari e arrivano buone notizie per il tecnico Calzona sul fronte formazione.

Victor Osimhen, ieri sofferente per sintomi influenzali, oggi ha svolto l’allenamento in campo con i compagni del Napoli ed è a disposizione per la partita contro la compagine di Ranieri. Il bomber nigeriano non ha più la febbre e il leggero mal di gola non preoccupa in vista della partita di domani.