Napoli fuori dall’Europa? Si aggrappi all’unica certezza che ha: De Laurentiis

Non basta Osimhen, tornato al gol sia in Champions League che in Serie A. Per il Napoli di Francesco Calzona arriva un altro pareggio. Ma se quello europeo contro il Barcellona poteva essere accolto in maniera positiva, vista la caratura dell’avversario e la rimonta dalla situazione di svantaggio, quello contro il Cagliari lascia l’amaro in bocca.

A tempo ormai scaduto Luvumbo ha negato la gioia di 3 punti fondamentali per la rincorsa dei partenopei all’Europa. Una rincorsa che, dopo l’ennesima caduta, appare ormai compromessa. Almeno a un piazzamento Champions League: il 5° posto, che grazie al ranking UEFA potrebbe valere un biglietto per la Champions, dista 8 punti con l’Atalanta che ha due gare da recuperare (questa sera contro il Milan e il recupero con l’Inter).

Numericamente una distanza colmabile, ma ad oggi Bologna, Atalanta, Roma e Lazio sembrano decisamente più solide degli azzurri.

Napoli fuori dall’Europa? Riparta da De Laurentiis

Restando così le cose, il Napoli non solo rischierebbe di restare fuori dalla Champions League, ma anche dall’Europa. Una stagione senza coppe sarebbe un incubo per i tifosi, soprattutto dopo quella passata in cui si è festeggiato lo Scudetto. Ma vista a mente lucida, non sarebbe poi una catastrofe. Storicamente il Napoli ha abituato a grandi imprese, ma non è mai stata una squadra dal pronunciato DNA europeo.

Negli ultimi anni i tifosi si sono fatti ‘la bocca buona’ grazie a ottime prestazioni e gli azzurri sono diventati una gradita realtà in grado di dare soddisfazioni anche fuori dall’Italia. E torneranno a esserlo anche se ci dovesse essere un anno di stop. La garanzia è sempre la stessa: Aurelio De Laurentiis. Se è vero che quest’anno la scelta degli allenatori sarebbe, per così dire, rivedibile, è anche vero che tutto ciò che il Napoli è stato dal post Maradona ad oggi lo si deve all’imprenditore romano.

Fin troppo spesso contestato ingiustamente, De Laurentiis ha portato il Napoli fino ai quarti di Champions League e a vincere uno scudetto, a battagliare con le grandi del Nord mantenendo i conti a posto seppur con una possibilità di spesa, un organico e un fatturato ben al di sotto di Inter, Juventus e Milan. E anche questa volta farà lo stesso.

Lo ha fatto dopo l’addio di Cavani, di Higuain, lo farà anche cedendo Osimhen a peso d’oro a fine stagione. Eventi accolti in maniera nefasta dai tifosi, ma dai quali il Napoli è uscito sempre più forte. Questa volta, senza la pancia gonfia dalle soddisfazioni passate, ma con la fame e la voglia di rivalsa che a Napoli sono sempre state una marcia in più nelle difficoltà.

Classifica Serie A

Inter 63 Juventus 57 Milan 52 Bologna 48 Atalanta 45 Roma 41 Lazio 40 Fiorentina 38 Napoli 37 Torino 36 Monza 36 Genoa 33 Empoli 25 Lecce 24 Frosinone 23 Udinese 23 Sassuolo 20 Verona 20 Cagliari 20 Salernitana 13