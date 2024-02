Napoli, Mazzarri: “Osimhen ai minimi termini, non mi dimetto”

CalcioWeb

Il Napoli non è andato oltre il pareggio nel match del campionato di Serie A contro il Genoa e la stagione degli azzurri è sempre più deludente. “Osimhen? A detta sua e dei medici era ai minimi termini con diverse contratture. Penso che dopo la Coppa d’Africa non era il caso di rischiarlo per farlo giocare 20 minuti.

Penso che qualsiasi allenatore avrebbe fatto la stessa scelta. Speriamo di averlo ristabilito per la partita con il Barcellona”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri a Dazn. “È solo una speranza averlo per la Champions? Quando sono arrivato era infortunato, poi c’è stata la Coppa d’Africa, speriamo di averlo a disposizione per mercoledì”.

“Non ho mai pensato alle dimissioni, conosco le difficoltà. La squadra mi segue e anche le dichiarazioni di Zerbin mi hanno fatto piacere”.