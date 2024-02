I numeri impressionanti dell’Inter: la squadra di Inzaghi non ha punti deboli

CalcioWeb

Il recupero del campionato di Serie A tra Inter e Atalanta ha confermato lo strapotere dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno raggiunto un livello di consapevolezza impressionante, una qualità tecnica e fisica delle squadre più forti degli ultimi anni ed una mentalità da grandissima squadra. La sfida di ieri contro l’Atalanta è stata a tratti imbarazzante per la superiorità dei padroni di casa. L’Inter ha affrontato una squadra molto forte e insidiosa, reduce da un periodo entusiasmante e in grado di vincere contro qualsiasi squadra.

Il gruppo di Simone Inzaghi ha raggiunto la definitiva consacrazione e il campionato di Serie A è indirizzato verso la Milano nerazzurra. I 12 punti di vantaggio sulla Juventus e i 16 sul Milan sembrano un vantaggio tranquillizzante da gestire nelle ultime partite. I nerazzurri sono in corsa anche per obiettivi importanti in Champions League dopo la vittoria nell’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid e la netta superiorità dimostrata nella sfida di San Siro. Solo gli errori di Arnautovic hanno evitato un passivo ancora più pesante.

I numeri impressionanti dell’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi gioca un calcio impressionante e anche i numeri sono a favore dei nerazzurri. La compagine di Inzaghi ha segnato il maggior numero di gol in questa stagione nei maggiori campionati europei: 67 reti, addirittura 4 in più di due squadre fortissime come Liverpool e Bayern Monaco.

Per la seconda volta nel campionato a girone unico, l’Inter ha segnato almeno quattro gol per quattro partite di fila in Serie A, dopo esserci riuscita tra gennaio-marzo 1930.

Nelle prime 26 partite in Serie A l’Inter ha fatto registrare addirittura 17 cleen sheet per la seconda volta nella sua storia dopo la stagione 1988/89. Strepitoso anche il rendimento di Lautaro Martinez, al momento sicuramente nella top 5 degli attaccanti più forti al mondo. Il ‘Toro’ è uno dei 3 calciatori, in bella compagnia di Kane e Mbappé, che in ciascuna delle ultime due stagioni hanno preso parte ad almeno 25 gol tra assist e reti in campionato. Il capitano nerazzurro inoltre è il primo giocatore dell’Inter ad aver trovato il gol in tre sfide di fila contro l’Atalanta in Serie A , dopo Christian Vieri che aveva segnato agli orobici tra il maggio 2001 e l’aprile 2002.

Con la rete che ha sbloccato il match, Matteo Darmian è diventato uno dei soli tre difensori italiani ad aver segnato in ognuna delle ultime cinque stagioni di Serie A. Federico Dimarco è il difensore che ha segnato più gol in questa Serie A, quattro. A pari merito con Théo Hernández e Lucas Martínez Quarta. Il numero 32 nerazzurro con 4 reti e 6 assist è anche uno dei quattro difensori ad aver partecipato ad almeno 10 gol nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

Davide Frattesi ha realizzato tre dei quattro gol in questa Serie A da subentrato, solo Lautaro Martínez e Luka Jovic hanno segnato di più entrando dalla panchina.

“Sono due anni e mezzo che questa squadra mi fa godere”, ha detto Simone Inzaghi dopo il successo contro l’Atalanta.