Salernitana, una sola speranza di salvezza: richiamare Filippo Inzaghi

La Salernitana è sempre più in crisi e le speranze di salvezza sono sempre più ridotte al lumicino. I granata occupano l’ultima posizione in classifica con appena 13 punti conquistati in 26 giornate frutto di 2 vittorie, 7 pareggi di 17 sconfitte. La squadra non ha sfruttato i passi falsi di Verona, Sassuolo, Frosinone, Udinese, Lecce e il distacco dalla zona salvezza è sempre di 7 punti. La partita casalinga contro il Monza ha confermato tutti i limiti della squadra e soprattutto le difficoltà in fase di costruzione del gioco.

L’arrivo in panchina di Fabio Liverani al posto di Filippo Inzaghi non ha portato i frutti sperati, anzi la situazione è nettamente peggiorata. L’esordio contro l’Inter è stato quasi imbarazzante, poi la sconfitta casalinga contro il Monza non ha bisogno di altri commenti. La squadra non è stata in grado di reagire, in 2 partite ha creato veramente poco e non è mai andata a segno.

Solo Inzaghi può salvare la Salernitana

E’ appena iniziata una settimana importantissima verso quella che rischia di diventare l’ultima spiaggia salvezza: la partita della 27ª giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese. La dirigenza ha valutato seriamente un nuovo ribaltone in panchina con l’esonero di Liverani e il ritorno di Filippo Inzaghi.

La situazione è ancora in fase di evoluzione ma la società sembra indirizzata a concedere un’altra possibilità all’ex Parma e Cagliari. La Salernitana non ha tempo da perdere e il terzo esonero stagionale sembra inevitabile per giocarsi le ultime possibilità di salvezza. Solo SuperPippo può salvare questa squadra.