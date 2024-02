CalcioWeb

Le squadre italiane continuano a muoversi sul mercato degli svincolati e anche l’attaccante Stefano Okaka potrebbe rimettersi presto in gioco, in Serie B. Stiamo parlando di un calciatore molto forte fisicamente, in grado di svoltare la stagione della… Sampdoria. L’attaccante italiano classe 1989 è un calciatore completo, bravo nella protezione del pallone, nel gioco aereo e molto pericoloso anche in fase realizzativa.

Cresciuto alla Roma, le prime esperienze sono state in prestito con le maglie di Modena e Brescia, poi il passaggio in Inghilterra al Fulham. Passa al Parma, poi il trasferimento in prestito allo Spezia. Nella stagione 2014-2015 raggiunge l’accordo con la Sampdoria. Infine Anderlecht, Watford, Udinese, İstanbul Başakşehir.

Calciomercato, Okaka verso il ritorno alla Sampdoria

La prima parte di stagione della Sampdoria è stata al di sotto delle aspettative e l’allenatore Andrea Pirlo avrebbe chiesto l’arrivo di un altro attaccante. Il nome in pole è proprio quello di Stefano Okaka. Il club blucerchiato occupa la 14ª posizione e il distacco dalla zona playoff è comunque di appena di 5 punti con lo scontro contro il Modena alle porte.

Secondo quanto riporta il giornalista ‘Nicolò Schira’, l’attaccante Okaka potrebbe arrivare in blucerchiato ad una condizione: la partenza di uno tra Verre o Askildsen verso uno dei campionati ancora aperti.