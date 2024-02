Sanremo 2024, Geolier torna a casa: “chi non salta è juventino” | VIDEO

CalcioWeb

Si è conclusa l’edizione 2024 di Sanremo con la vittoria di Angelina Mango. Al secondo posto si è classificato Geolier, uno dei candidati principali alla vittoria. Il rapper ha fatto ritorno a Secondigliano dopo la bellissima esperienza ed è stato accolto con grande entusiasmo.

Fuochi d’artificio, striscioni e cori per il cantante grande protagonista nelle puntate del Festival con la canzone “I p’ me tu p’ te”. Un VIDEO è diventato virale sui social: “chi non salta è juventino”, è il coro che ha scatenato l’entusiasmo. La rivalità tra Napoli e Juventus è sempre più evidente e anche le polemiche per il secondo posto a Sanremo sono state un’occasione di sfottò nei confronti del club bianconero.