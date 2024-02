CalcioWeb

Situazione delicatissima in casa Sassuolo dopo la sconfitta casalinga in campionato contro l’Empoli. La stagione dei neroverdi è sempre più deludente, la squadra rischia la retrocessione e la posizione dell’allenatore Dionisi è a rischio. Fuori dallo stadio, al fischio finale, è andata in scena una dura contestazione contro la squadra.

Il tecnico del Sassuolo ha commentato così il ko casalingo: “se prendi tre gol da palla inattiva può spostare tantissimo. E’ vero anche noi abbiamo segnato da azioni nate da palla inattiva e in effetti sono situazioni che hanno fatto la differenza e che cambiano giudizi. Oggi iniziava per noi un nuovo campionato e l’abbiamo cominciato perdendo contro una nostra concorrente.

Siamo riusciti a recuperarla due volte, ma non è bastato. Dobbiamo mostrare più personalità e determinazione, cercando di capire meglio certe situazioni di gioco. Mi dispiace per i tifosi che vogliono bene alla squadra”.