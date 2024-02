CalcioWeb

Sono ore di riflessione in casa Sassuolo dopo la pesante sconfitta nel match della 26ª giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli. Lo scontro salvezza si è concluso 2-3 a favore della squadra di Davide Nicola e la situazione dei neroverdi è sempre più delicata.

Il Sassuolo occupa la 17ª posizione e il rischio retrocessione è sempre più concreto. La situazione per il Sassuolo di Dionisi potrebbe ulteriormente peggiorare dopo le altre partite di Serie A. Proprio il tecnico è a serio rischio esonero dopo la contestazione dei tifosi all’esterno dello stadio.

La dirigenza inizia a valutare un ribaltone e una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. Il nome caldo per l’eventuale sostituto è quello di Fabio Grosso, ex Verona, Frosinone e Brescia, reduce dall’esperienza in Francia al Lione.