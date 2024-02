Sassuolo-Empoli, colpito Aureliano: l’arbitro crolla a terra

CalcioWeb

Sassuolo e Empoli sono in campo per lo scontro salvezza della 26ª giornata del campionato di Serie A. I neroverdi sono in crisi e l’allenatore Dionisi rischia l’esonero. L’arrivo di Davide Nicola, invece, ha permesso agli azzurri di cambiare passo e le speranze di salvezza sono sempre più vive.

All’intervallo l’Empoli è in vantaggio con il punteggio di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Luperto dopo appena 11 minuti. Nel primo tempo anche un imprevisto per l’arbitro Aureliano: il direttore di gara è stato colpito da una pallonata ed è crollato a terra. Fortunatamente senza conseguenze.