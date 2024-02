CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Sassuolo dopo la batosta nel recupero della giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa con un clamoroso 1-6 a favore del Napoli ed i padroni di casa hanno fatto emergere evidenti limiti sotto l’aspetto tecnico e delle idee di gioco. La classifica è sempre più preoccupante e il terzultimo posto ha fatto scattare più di un campanello di allarme.

La dirigenza ha deciso di esonerare Alessio Dionisi dopo il ko casalingo contro l’Empoli, al suo posto è arrivato Emiliano Bigica ma l’esordio non è stato di certo positivo.

Sassuolo, la situazione in panchina

Il Sassuolo ha deciso di cambiare ancora allenatore ma la situazione non è di certo facile. I contatti con Gennaro Gattuso e Fabio Grosso non hanno avuto esito positivo e i rifiuti sembrano definitivi. L’unica soluzione calda è quella che porta a Leonardo Semplici, ex Spal e Cagliari. Una decisione definitiva potrebbe arrivare comunque dopo lo scontro salvezza contro il Verona.