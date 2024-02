‘Sinceramente’ di Annalisa diventa un tormentone da stadio: il coro dei tifosi della Lazio | VIDEO

CalcioWeb

‘Sinceramente’ è uno dei tormentoni della musica e la protagonista è stata Annalisa, alla ribalta ormai da anni. L’ex concorrente di ‘Amici’ è stata una delle protagoniste della nuova edizione di Sanremo e si è classificata sul podio, al terzo posto dopo Angelina Mango e Geolier.

Dopo ‘Bellissima’ trasformata in ‘fallitissima’ dai tifosi del Genoa, anche i supporter della Lazio hanno deciso di modificare la canzone ‘Sinceramente’. Un VIDEO pubblicato sui social dal settore ospiti in occasione della partita contro il Torino (0-2 il risultato) è diventato virale.

“E avanti Lazio, Lazio, Lazio, parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando. Ti sostengo e non farò mai un passo indietro. Di nuovo sopra a un treno”, è il coro sulle note della canzone di Sanremo.