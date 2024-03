Acerbi-Juan Jesus, la ricostruzione: la frase incriminata secondo l’interista

CalcioWeb

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a tenere banco spostando in secondo piano la cronaca sportiva. L’eventuale episodio di razzismo avvenuto in Inter-Napoli continua ad avere contorni piuttosto nebulosi in cui nessuna delle due parti sembra poter provare la propria verità. In questo momento, non ci sono prove che Acerbi abbia detto “vai via, sei solo un neg**”, come spiegato da Juan Jesus.

Cosa ha detto Acerbi a Juan Jesus?

Ieri Acerbi ha incontrato l’Inter chiarendo la propria posizione sulla vicenda. Il centrale italiano ha confermato di non aver mai pronunciato alcuna frase razzista. Secondo la ricostruzione de “La Gazzetta dello Sport”, Acerbi avrebbe detto a Juan Jesus: “ti faccio nero“. Frase che sarebbe stata fraintesa e avrebbe generato tutto il putiferio di questi giorni. Alla procura federale il compito di fare chiarezza sull’accaduto.