Alan Kean, il nipote di Moise: “mi ispiro a mio zio e mi carico ascoltando il suo singolo”

CalcioWeb

Degnan Yan Alan Kean è il figlio di Fadel ma soprattutto nipote dell’attaccante della Juventus Moise. Il calciatore classe 2007 ha messo a segno il suo primo gol in campionato con la maglia dell’Alessandria Under 17 nel successo con il risultato di 5-4 dei ragazzi di Paolo Picardi, andato in scena al Centogrigio Sport Village, contro la capolista Virtus Entella.

“Mi ispiro a mio zio. Voglio crescere il più possibile e, magari, potermi affacciare in Primavera. L’obiettivo di squadra, invece, è quello di poter arrivare agli ottavi: possiamo giocarcela tranquillamente”, le parole del calciatore. L’obiettivo è distante 8 punti: è il divario dal Sestri Levante, quarto (41 punti). Nel prossimo match sfida alla Giana Erminio.

Sul singolo musicale pubblicato lo scorso dicembre da suo zio Moise ‘Outfit’: “mi piace molto, mi carica prima delle partite”, conclude il giovane calciatore.