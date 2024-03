Caso Vinicius, interviene Ancelotti: “è una questione molto importante per lui”

CalcioWeb

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto a Vinicius: il brasiliano, nei giorni scorsi, si era sfogato per i tanti insulti razzisti ricevuti, scoppiando anche in lacrime.

Il commento di Ancelotti

Il tecnico italiano ha risposto così in merito alla vicenda: “è una questione molto importante per lui e dobbiamo prenderla sul serio. Non ha senso valorizzare ciò che gli altri dicono di lui, parlano così tanto per dare aria alla bocca. Cosa mi preoccupa molto? Che domani Vinicius non potrà giocare“, ha affermato. Si pensa dunque al campo, domani le merengues saranno impegnate contro l’Athletic Club. Il Barcellona secondo in classifica, invece, affronterà il Las Palmas.