Arsenal-Porto, insulti vergognosi: Conceicao furioso con Arteta, la ricostruzione

Gara molto sentita quella tra Arsenal e Porto. I Gunners in svantaggio dopo la gara dell’andata giocata in Portogallo, hanno rimesso subito in equilibrio il punteggio con la rete di Trossard, ma non sono riusciti a segnare il gol vittoria. Il Porto, squadra pragmatica e ‘sportivamente cattiva’, ha fatto di tutto per limitare il gioco corale degli inglesi e la gara è proseguita, a oltranza, prima ai supplementari e poi ai calci di rigore che hanno premiato l’Arsenal.

Conceicao-Arteta: insulti e polemiche

Nel post gara la tensione è stata evidente anche fra i due allenatori. Sergio Conceicao, tecnico del porto, ha accusato Mikel Arteta, collega dell’Arsenal, di aver insultato la sua famiglia durante la partita. Al fischio finale i due allenatori hanno avuto un lungo e acceso scambio di vedute. “Durante la partita, si è rivolto alla panchina e in spagnolo ha insultato la mia famiglia – ha detto Conceicao – Alla fine gli ho detto di stare attento perché chi ha insultato non è più tra noi, e di preoccuparsi di allenare la sua squadra, perché per qualità individuali ha l’obbligo di fare di più e meglio“.

Probabilmente, i presunti insulti avevano come bersaglio i genitori di Sergio Conceicao: il padre è morto in un incidente in moto il giorno dopo che Sergio ha firmato il primo contratto da giovanissimo; la madre è scomparsa qualche anno dopo a cuasa di una lunga malattia. Arteta ha liquidato le domande con un “no comment“.