Il calcio piange la morte di Joe Barone: tutte le reazioni e il cordoglio delle squadre

CalcioWeb

Il mondo del calcio è a lutto per la morte all’età di 57 anni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Il dirigente aveva accusato un malore prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta, poi rinviata. Iniziano ad arrivare i primi messaggi di cordoglio.

La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra ea tutto il personale della ACF Fiorentina per l’improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone. Il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini ha dichiarato: “il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe nei sui anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l’inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park. Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto”.

Poi il messaggio social di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: “la scomparsa di Joe Barone mi rattrista profondamente. Ha dedicato tanta energia e passione per il calcio e per la Fiorentina. Un abbraccio forte alla sua famiglia e a tutti i tifosi viola”.

Incredulo il sindaco Nardella: “siamo pieni di dolore. Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola. Da domenica, dalla notizia del malore che ha colpito Joe Barone, siamo rimasti tutti col fiato sospeso, tra speranza e preoccupazione. Ho sempre apprezzato la passione e l’impegno con cui Joe Barone ha guidato la ACF Fiorentina da direttore generale, sempre a viso aperto. Un combattente, fiero delle sue origini e innamorato di Firenze, sincero e schietto nel dire le cose, nei momenti belli come in quelli difficili”.

“Insieme all’amministrazione comunale di Firenze, con la città che rappresentiamo, ci stringiamo alla famiglia Barone, alla moglie Camilla, ai figli, con un pensiero particolarmente affettuoso al nipotino Giuseppe Tommaso, di cui Joe mi parlava sempre con gli occhi pieni di luce e di gioia. Ci uniamo nel dolore alla famiglia Commisso, ai tifosi viola ea tutta la società ACF Fiorentina, dirigenti, dipendenti e calciatori”, conclude Nardella.

Il cordoglio delle squadre di calcio

“Il Cagliari Calcio partecipa con commozione al cordoglio per la scomparsa di Joe Barone, persona schietta e leale, dirigente sportivo illuminato, che in questi anni con le sue competenze ed il suo entusiasmo ha saputo dare impulso alla crescita della Serie A”. E’ il messaggio su X del Cagliari. “In questo triste giorno per il Calcio italiano, il Club si stringe con affetto alla famiglia del caro Joe a tutta l’ACF Fiorentina”.

“Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare”. Lo scrive sul suo account X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali. Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli partecipando al dolore immenso che questa tragedia ha causato”.

“La SS Lazio partecipa commossa al dolore della famiglia di Joe Barone, direttore generale dell’ACF Fiorentina. Il Presidente Lotito, tutta la dirigenza e la squadra esprimono profondo cordoglio alle persone a lui care e al club gigliato”. Così in una nota la Lazio.

“FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina”, scrive l’Inter.

Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la Fiorentina per la tragica scomparsa di Joe”, è invece il messaggio della Juventus.

“L’Udinese calcio e la Famiglia Pozzo piangono la scomparsa di Joe Barone, dirigente di valore e persona dal grande spessore umano. Alla Famiglia Barone ea tutta la Fiorentina la vicinanza del Club in questo momento di grande dolore”. Lo scrive su X il club friulano.

“Il Monza partecipa al dolore della famiglia e di tutta la Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, dirigente di grandi capacità professionali e doti umane, che mancherà a tutto il calcio italiano . Particolarmente addolorato il Vicepresidente Vicario e ad Adriano Galliani “. Così il club brianzolo in una nota.

“Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Barone e all’Associazione Calcio Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale del Club viola”, scrive il Torino.

“Negli ultimi anni avevo incontrato più volte Joe Barone, insieme a Rocco Commisso: la notizia del suo malore e poi della sua morte, così improvvisa, così prematura , mi ha lasciato attonito e sconcertato”. Joey Saputo esprime attraverso bolognafc.it il cordoglio. “Desidero rivolgere le mie più sentite condoglianze, anche a nome di tutto il Bologna FC 1909, alla famiglia Barone, a Rocco Commisso e alla Fiorentina”.

“Con la scomparsa di Joe perdo un caro amico”, dichiara l’amministratore delegato Claudio Fenucci. “Ci eravamo conosciuti per ragioni professionali, ma nel corso degli anni i nostri colloqui erano diventati quotidiani. Il calcio perde un ottimo professionista, un dirigente che si batteva per una visione moderna del nostro sport, ma soprattutto una persona eticamente inappuntabile. In queste ore terribili mi stringo idealmente alla sua famiglia e alla Fiorentina”.

“L’AS Roma si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Joe Barone. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi familiari ea tutta la Fiorentina”. Così su X il club giallorosso.

“Il presidente Maurizio Setti, a nome di tutta la società Hellas Verona Fc, esprime le più sentite condoglianze e il più profondo dolore alla famiglia Barone ea tutta l’ACF Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, competente e appassionato uomo di sport che anche nel calcio italiano ha saputo lasciare un’impronta importante per tutto il nostro movimento”, è invece il ricordo del Verona.

“Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina ed encomiabile dirigente sportivo.Da parte del club le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari ea tutta la Fiorentina”. Lo si legge sull’account X del club neroverde.