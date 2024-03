Caso El Shaarawy-Zalewski: Corona citato a giudizio per diffamazione

CalcioWeb

E’ tornato alla ribalta il caso scommesse nel mondo del calcio. La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per Fabrizio Corona accusato di diffamazione aggravata dopo le denunce presentate dai calciatori Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski della Roma e Nicolò Casale della Lazio.

I tre calciatori sono stati tirati in ballo dall’ex Re dei Paparazzi nella vicenda delle scommesse nel mondo del calcio. Secondo quanto riporta l’Ansa, sulla base delle querele presentate, erano stati iscritti per diffamazione aggravata a mezzo stampa anche il direttore del tg satirico Antonio Ricci e l’inviato Valerio Staffelli.

Per l’8 novembre in Tribunale è fissata l’udienza predibattimentale, nella quale gli imputati possono scegliere anche di accedere a riti alternativi, come l’abbreviato.