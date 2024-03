CalcioWeb

E’ sempre più delicata la situazione di Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola: la Procura ha chiesto una condanna a due anni e mezzo di reclusione per i reati di violenza sessuale e coercizione nel caso del bacio non consensuale dato a Jenni Hermoso dopo la finale dei Mondiali a Sydney.

Secondo quanto riporta Adnkronos il pubblico ministero ha inviato le sue conclusioni provvisorie al Tribunale nazionale, nelle quali chiede anche una condanna a un anno e mezzo di reclusione per un reato di coercizione nei confronti dell’ex allenatore della squadra femminile Jorge Vilda, per l’ex direttore marketing della Federazione Rubén Rivera e per il direttore della squadra maschile, Albert Luque.

Le altre richieste

Oltre alla pena detentiva, il pubblico ministero chiede che Rubiales venga interdetto dal lavoro sportivo durante il periodo della sua pena, venga posto in libertà vigilata per 2 anni e gli venga vietato di comunicare con l’atleta e di avvicinarsi in un raggio di 200 metri per quattro anni.