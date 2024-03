CalcioWeb

Arriva il ribaltone in casa Catania dopo gli ultimi deludenti risultati: il club ha esonerato l’allenatore Lucarelli. La squadra occupa la 15ª posizione nel Girone C di Serie C, è fuori dalla zona playoff e vicinissima a quella playout. In 30 partite ha conquistato appena 35 punti ed è addirittura a rischio retrocessione.

La squadra non vince da quattro giornate (2-0 contro la Juve Stabia) e nelle ultime 3 partite ha raccolto solo un punto, il pareggio contro il Monterosi.

Il ribaltone in panchina

“Catania Football Club comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Lucarelli, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: “in mattinata ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra””, si legge sul sito.

Il nome del sostituto

La squadra sarà affidata a Michele Zeoli, già nello staff del Catania. Classe 1973 è un ex calciatore, di ruolo difensore. Nel corso della stagione ha indossato le maglie di Anziolavinio, Giarre, Civitavecchia, Olbia, Pro Vercelli, Marsala, Giulianova, proprio Catania, Pescara, Triestina, Padova, Olbia, Carpenedolo e Vigevano.

Dal 2018 ha intrapreso la carriera da allenatore alla guida di Cerveteri, Ladispoli, collaboratore del Torino e infine collaboratore proprio del Catania.