Celta Vigo, esonerato Rafa Benitez: paga il pesante ko contro il Real Madrid

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, è stato esonerato anche dal Celta Vigo. Lo spagnolo ha pagato la sconfitta contro il Real Madrid in Liga con il punteggio di 4-0 e in generale un rendimento considerato deludente. La squadra occupa la 17ª posizione e il distacco dalla zona retrocessione è di appena due punti.

Si chiude dopo 8 mesi l’avventura dell’ex Inter al Celta Vigo. Il club riconosce “impegno assoluto che però non ha portato i risultati sperati”, è il commento del club. Al suo posto Claudio Giraldez, protagonista di un ottimo rendimento con la seconda squadra, attualmente al quinto posto del girone 1 di terza divisione.

Tutti i cambi in Liga

Sono già nove i cambi in panchina nella Liga 2023-24: prima del Celta era stato il turno di Villarreal (Pacheta per Setien), Almeria (Garitano per Moreno), Siviglia (Diego Alonso per Mendilibar), ancora Villarreal (Marcelino per Pacheta), Granada (Medina per Paco Lopez), di nuovo Siviglia (Quique Sanche Flores per Diego Alonso), Cadice (Pellegrino per Gonzalez) e Rayo Vallecano (Inigo Perez per Rodriguez).