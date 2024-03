Ultime 3 qualificate a Euro 2024: i gironi completi e le avversarie dell’Italia

CalcioWeb

Un particolare martedì dal sapore europeo in ambito nazionale. Grande attesa per le ultime 3 gare degli spareggi per Euro 2024. Tre gli slot che erano ancora rimasti liberi, assegnati con le sfide della serata odierna. Il primo è andato alla Georgia che ha superato 4-2 ai calci di rigore la Grecia: pazza festa in campo nel post gara, è la prima volta che la nazionale georgiana si qualifica a un Europeo.

Secondo pass a disposizione dell’Ucraina che dopo essere andata sotto con l’Islanda, cortesia del solito Gudmundsson, ha ribaltato la gara con Tsygankov e Mudryk. L’ultima qualificata a Euro 2024 è stata la Polonia che ai calci di rigore ha battuto 5-4 il Galles.

Le avversarie dell’Italia a Euro 2024

Completato il quadro delle 24 qualificate a Euro 2024 vediamo la situazione degli azzurri. Italia inserita nel Girone B con la temuta Spagna, l’ostica Croazia e l’Albania che è nettamente la squadra . Di seguito tutti i gironi di Euro 2024.

Girone A

Germania Scozia Ungheria Svizzera

Girone B

Spagna Croazia Italia Albania

Girone C

Slovenia Danimarca Serbia Inghilterra

Girone D

Polonia Olanda Austria Francia

Girone E

Belgio Slovacchia Romania Ucraina

Girone F

Turchia Georgia Portogallo Repubblica Ceca