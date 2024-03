Fabrizio Romano, accuse dalla Danimarca: “diffusione di notizie sui calciatori in cambio di denaro”

CalcioWeb

Fabrizio Romano è uno degli esperti di calciomercato più conosciuti al mondo e negli ultimi anni è salito alla ribalta negli ambienti delle trattative. Il nome del giornalista italiano è finito sulle pagine dei giornali esteri, in particolar modo dalla Danimarca e poi ripreso anche da giornali inglesi.

Tutto è nato dalla notizia di mercato pubblicata il 28 febbraio: “Roony Bardghji, caso strano per uno dei migliori talenti d’Europa. Dall’essere capocannoniere con 10 gol per il Copenhagen a… zero minuti nelle prime partite del 2024. Il motivo è che Bardghji non ha intenzione di firmare un nuovo contratto a lungo termine: dall’estate gli rimarranno solo 18 mesi di contratto con diversi top club che lo monitorano”.

Le accuse a Fabrizio Romano

Il sito Tipsbladet ha riportato una querelle tra l’esperto di calciomercato e il Copenhagen dopo la notizia di Bardghji. Secondo il giornalista Troels Bager Thogersen, un esperto di calciomercato che indaga sui lati oscuri sui trasferimenti dei calciatori, il giornalista italiano farebbe spesso favori ad alcuni procuratori di informazioni esclusive.

Secondo il giornalista danese, Fabrizio Romano avrebbe diffuso la notizia per attirare l’attenzione di club importanti sul calciatore. La testata danese assicura che la società di Fabrizio Romano avrebbe contattato club anche danesi per stipulare accordi commerciali, secondo Tipsbladet dietro pagamento di denaro dalle società per pubblicizzare alcuni loro calciatori.

“Non è giornalismo, è un business in cui sia i club che gli agenti pagano per la pubblicità. Il giornalista non ha voluto commentare”, dichiara Thogersen.