Guardia di finanza nella sede del Milan: indagati Furlani e Gazidis

Brutte notizie fuori dal campo per il Milan: in giornata si è registrato il blitz della Guardia di finanza nella sede del club rossonero in riferimento alle operazioni legate alla cessione del club da parte di Elliott al fondo RedBird, all’interno della quale diverse cause erano state intentate da Blue Skye.

Secondo quanto riporta l’Ansa l’ad rossonero Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milano.

Indagato anche Gazidis

Non solo Furlani, la Procura di Milano ha indagato anche il suo predecessore Ivan Gazidis nell’ambito dell’inchiesta sulla vendita del club dal fondo Elliot a RedBird di Gerry Cardinale. L’ipotesi di reato contestata ai due manager dai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi è quella di ostacolo all’esercizio di vigilanza alla Figc.

Nell’inchiesta risultavano già iscritti due ex consiglieri del Cda di Project Redblack, Jean Marc Mclean e Daniela Italia. Il club di via Aldo Rossi risulta estraneo alla vicenda.